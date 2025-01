Quotidiano.net - I mutui tornano a correre. Il ruolo dei tassi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29 gennaio 2025 –i cui volumi sono cresciuti di oltre il 12% nel 2024, anno in cui l'importo medio richiesto è anche aumentato leggermente (+2,5%), raggiungendo un valore medio di 148.305 euro. Dalla fine del 2023 si è assistito a una ripresa della domanda di, che ha registrato un notevole incremento, arrivando a picchi del 30% nel novembre 2024; una dinamica, trainata più dalle surroghe che dai nuovi, favorita dalla riduzione deidi interesse applicati dalle banche, in particolare per ia tasso fisso, a seguito dei tagli operati dalla BCE nel corso dei 12 mesi precedenti. Di conseguenza – come emerge da Barometro Crif, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, analytics, servizi di outsourcing e processing, nonché in avanzate soluzioni in ambito digitale e open banking per lo sviluppo del business - molte famiglie hanno scelto di rialle surroghe per alleggerire i costi deie così nei primi nove mesi del 2024, questa pratica è aumentata del 19,5%.