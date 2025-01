Biccy.it - Federico Chimirri sgancia una bordata contro Lorenzo Spolverato

Al Grande Fratello ieri sera alcuni gieffini sono stati invitati in tugurio dai loro vicini appena arrivati. A raggiungere i tuguriati sono stati Javier Martinez, Stefania orlando e Pamela Petrarolo. L’allegro gruppetto dopo cena ha giocato rispondendo a delle domande scomode scritte su dei bigliettini.tra le tante cose ha rivelato che a primo impatto ha trovato poco trasparente Jessica Morlacchi e poi hato una batosta, che secondo lui sarebbe disposto a tutto per vincere.disposto a tutto per vincere il GF? Ma davvero?: “Venderebbe anche Shaila Gatta per vincere”.“Se c’è qualcuno che a primo impatto mi ha trasmesso poca trasparenza tra i concorrenti in gioco? Per me a primo impatto, dai suoi sguardi, dalle sue parole e dagli atteggiamenti direi Jessica, perché non riesco bene a capirla.