Due tentate rapine con il coltello, una ragazza ferita a un dito. Giovane arrestata a Lucca

, 29 gennaio 2025 – Unadi 19 anni è statadalla polizia per duecon ilai danni di una donna di 56 anni e di due ragazze di 20 anni, una delle quali è stataa un. Il primo episodio attorno alle 21 di lunedì, in via Galli Tassi: la vittima ha chiamato il 112 riferendo di aver subito un tentativo di rapina da parte di unache l'aveva minacciata con l'uso di un, provando a strapparle la borsa. La 56enne si è difesa puntandole contro l'ombrello ed ha chiesto all'amica con cui parlava al telefono di chiamare la polizia. A quel punto la 19enne è scappata. Durante le ricerche in zona, pochi minuti dopo, da piazza Santa Maria è arrivata un'altra segnalazione da parte di due 20enni, sempre per tentata rapina. Sotto la minaccia di unda cucina, la 19enne avrebbe chiesto di consegnarle le borse e di fronte al rifiuto avrebbe allungato il, ferendo unaa un