Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto di Ancona, prorogati i voli di continuità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 29 gennaio 2025 – Sono stati"domestici" dall'International Airport. A darne notizia l'Ente nazionale dell'aviazione civile. "L’Enac - si è letto in una nota - ha firmato oggi, 29 gennaio 2025, la proroga dei collegamenti aerei relativi aidall’die Roma Fiumicino, Milano Linate, Napoli e viceversa per garantire laterritoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini della regione Marche. La proroga è stata perfezionata dall’Enac a valle dei pareri favorerilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Marche". Nuovi sviluppi con SkyAlps Nelle prossime ore, il vettore altoatesino SkyAlps dovrebbe rendere possibili le prenotazioni deianche per il mese di febbraio (e nei mesi a venire, a seconda della durata dell'ulteriore proroga).