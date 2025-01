Uno «studio di Yale» non dimostra che i vaccini Covid provocano la VAIDS

Leggi su Open.online

Secondo quanto riporta in una recente condivisione di Rosario Marcianò (meglio noto come teorico delle Scie chimiche), uno «di» avrebbe confermato che un miliardo di vaccinatiora soffrirebbe di, ovvero una sorta di AIDS provocata dai, teorizzata solo negli ambienti No vax e mai osservata dai ricercatori, nemmeno gli autori del documento in oggetto usano questo termine. Nella clip si menziona anche un secondodel 2023 che avrebbe osservato tale sindrome nei bambini.Per chi ha fretta:Unodiconfermerebbe che un miliardo di vaccinatisoffrirebbe di immunodeficienza da vaccino ().Un secondoavrebbe osservato la sindrome nei bambini vaccinati con Pfizer.Lodinon è stato ancora revisionato e pubblicato, gli autori al momento non confermano affatto la, né altri gravi eventi avversi.