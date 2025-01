Amica.it - Un taccuino fa la differenza tra la vita e la morte nella terza puntata della serie thriller di Rai 1, "Black Out 2": le anticipazioni

L’azione si fa sempre più incalzante. In fondo siamo al penultimo episodio delche sta facendo trattenere il fiato ai milioni di telespettatori, che ogni martedì non si perdono unadiOut 2. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay (dove ci sono, come sempre, anche quelli già trasmessi), vanno in onda il quinto e sesto episodiodiretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano e che ha per protagonista principale Alessandro Preziosi.Scoprire cosa è accaduto fuori dalla Valle del Vanoi è fondamentale per la salvezza degli ospiti dell’albergo. Che non solo devono fare i conti gli assassini in mezzo a loro. Ma anche con una minaccia – che si palesa tra nuovi arrivati e soldati russi – in arrivo dal mondo esterno.