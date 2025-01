Rai, da sabato 8 febbraio al via la nuova stagione di "Petrolio"

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 gen. (askanews) – Con ladi “”, in onda su Rai3, in prima serata, da, la Direzione Approfondimento Rai sperimenta il formato mensile, con sei appuntamenti della durata di due ore ciascuno. “”, condotto da Duilio Giammaria, con la regia di Marco Bonfante, affronta i temi della divulgazione scientifica, culturale, politica, anche grazie a acquisti e coproduzioni con broadcaster e produttori internazionali. Un formato di super approfondimento, in cui l’appuntamento mensile – una novità nel palinsesto – associa ai consueti snodi narrativi di studio, il linguaggio del reportage e dell’inchiesta giornalistica, nella migliore tradizione del Servizio Pubblico radiotelevisivo. La prima puntata “Il mistero Bayesian – Cronaca di un naufragio” Il primo appuntamento della2025 è dedicato alla ricerca della verità inabissata del Bayesian, il veliero britannico affondato all’alba del 19 agosto 2024 al largo di Porticello, una frazione del comune siciliano di Santa Flavia (PA).