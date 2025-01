Liberoquotidiano.it - "Non va al Quirinale? Ecco che cosa c'è dietro": la versione di Paolo Bertolucci

Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner stravince gli Australian Open, ma diserta la festa da Sergio Mattarella. Il numero uno al mondo, reduce dalle fatiche di Melbourne, ha preferito declinare l'invito del Colle per celebrare il nuovo grande Slam in bacheca. Diversamente da quando accaduto lo scorso anno, quando l'altoatesino era arrivato in pompa magna al. Il suo non è un rifiuto immotivato. Il campione ha bisogno di qualche giorno di riposo per prepararsi al meglio per i prossimi appuntamenti in programma. "Il no di Sinner al? Lui sicuramente detesta queste cerimonie, è stato in clausura per parecchio tempo e quindi vorrà riposarsi qualche giorno per poi ripartire a mille, già da venerdì. Certo dire di no al presidente della Repubblica. sono delle scelte personali, diciamo così". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex leggenda del tennis italiano, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.