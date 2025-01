Migrantinave Cassiopea giunta Albania

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.36 La navedella Marina militare è arrivata questa mattina al porto di Shengjin incon 49 migranti intercettati in acque internazionali. I richiedenti asilo a bordo arrivano in prevalenza da Bangladesh,Costa d'Avorio e Gambia, Dopo lo sbarco saranno portati al centro di accoglienza di Gjader. Se verranno riscontrate condizioni di vulnerabilità, ci sarà il trasferimento in Italia. Bocciati i trattenimenti di due precedenti trasporti: i migranti sono quindi tornati in Italia.