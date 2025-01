Oasport.it - Mattia Bellucci regola in due set Lucas Pouille a Montpellier e approda agli ottavi di finale

Buona la prima per. Il n.98 del ranking si è imposto nel primo turno dell’ATP250 dicontro il francese(n.104 ATP). Sul veloce indoor transalpino, il mancino lombardo ha prevalso sul punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Una buona prestazione del nostro portacolori, che ha saputo sfruttare le sue variazioni di ritmo a proprio vantaggio, bravo anche a fronteggiare ben 10 palle break. Neglidigiocherà contro il vincente del confronto tra l’americano Aleksandar Kovacevic (n.102 del mondo) e il belga David Goffin (n.56 ATP).Nel primo set servizi a dominare la scena fino al sesto game, quandosi trova a gestire ben quattro palle break, messo in difficoltà dalle risposte profonde di. Il tennista nostrano, però, si aggrappa alla battuta ed è bravissimo a giocare sempre con lucidità in queste circostanze.