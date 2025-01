Quotidiano.net - Louvre, la Gioconda avrà una sua sala con ingresso e biglietto indipendenti

Parigi, 28 gennaio 2025 – Laverrà esposta in una nuovadel Museo del, con un accesso indipendente e und’a parte. Ad annunciarlo il presidente francese Emmanuel Macron dopo la denuncia della direttrice sul degrado in cui versa l'edificio. Durante un discorso pronunciato davanti alla celebre tela, il capo dell’Eliseo ha anche chiesto alla ministra della Cultura, Rachida Dati, di "preparare una tariffazione più elevata per i visitatori stranieri provenienti dai Paesi extra-Ue" da far entrare in vigore "il primo gennaio 2026". Ilristrutturatocome obiettivo di accogliere circa "12 milioni di visitatori all'anno", rispetto ai quasi nove del 2024, ha spiegato ancora il presidente che definisce il progetto come “un nuovo rinascimento”. epa11858377 France's President Emmanuel Macron gives a speech in front of Leonardo da Vinci's masterpiece Mona Lisa during his visit to theMuseum in Paris, France, 28 January 2025.