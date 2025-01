Ilfattoquotidiano.it - Lottiamo ancora contro l’autonomia! I sei anni nei comitati non vanno buttati via

Innanzitutto un pensiero – doverosamente sentimentale – al 1.291.488 di cittadine/i che hanno firmato per celebrare il referendum abrogativo della legge 86/24, la legge Calderoli suldifferenziata. Un pensiero a loro, perché ci hanno cercato – nelle feste estive, nelle piazze dei mercati, nei concerti, nei parchi e nelle spiagge – con la cordialità, l’entusiasmo, la speranza di chi ripone fiducia in una grande iniziativa popolare: “Vi abbiamo cercato ovunque”. “ho già firmato online, posso firmare un’altra volta?”. “Ecco, ho portato anche mia madre che è anziana, ci teneva a venire”. “Ce la facciamo a raggiungere le 500mila firme?”. Un pensiero poi, altrettanto doveroso e sentimentale, alle centinaia di donne e uomini che hanno impegnato l’estate più calda di sempre in quelle piazze, in quelle feste e in quelle spiagge per raccogliere le firme, copiando documenti, raccogliendo le firme, volantinando, parlando con le persone.