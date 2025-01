Sport.quotidiano.net - Juve, Motta: col Benfica serve grande partita. “Non ci piace perdere”

Torino, 28 gennaio 2025 – Missione quasi impossibile per laarrivare agli ottavi, ma l’ambiente ha bisogno di unaprestazione e unrisultato colper rigenerare un minimo di entusiasmo dopo una difficilissima prima parte di stagione. I bianconeri avranno bisogno di vincere e sperare che tutte le squadre che le sono davanti falliscano, praticamente impossibile, così alle viste si staglia lo spareggio playoff a metà febbraio, che significa due partite in più da giocare in un calendario già abbondantemente compresso., però, non vuole pensarci perché prima c’è da badare ale con l’intento di portare a casa una bella prestazione e una bella vittoria. Match sicuramente difficile, i lusitani rischiano l’eliminazione, ma utile per riprendere il filo del discorso interrotto dalla brutta sconfitta di Napoli.