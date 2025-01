Lanazione.it - Gli effetti collaterali del Mostro. Diffamò il magistrato Vigna. A processo il fratello di Malatesta

Luciano, 57 anni,di Milva, la donna trovata morta carbonizzata il 20 agosto 1993 insieme al figlio di tre anni nella sua vettura sulla strada di Poneta di Barberino Val d’Elsa avrebbe diffamato la reputazione delPiero Luigi(nella foto), scomparso nel 2012. In particolarenell’ambito dell’intervista che era stata trasmessa sul canale ’Crime +Investigation’ visibile sulla piattaforma satellitare Sky. Ildellaavrebbe sostenuto chesarebbe stato "coinvolto in vicende collegate ai delitti deldi Firenze". Di più: fra le affermazioni anche la sua presunta appartenenza ad una "setta". Un’intervista realizzata a Colle Val d’Elsa prima del 2 agosto 2020 nell’ambito dei servizi sul. Ieri davanti al giudice Francesco Cerretelli hanno testimoniato i giornalisti che hanno realizzato l’intervista, sollecitati sia dalla difesa che dal giudice per capire quali fossero state le fonti di prova in base a cui hanno ritenuto il racconto diattendibile.