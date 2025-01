Spazionapoli.it - Elif Elmas torna in Serie A! Arriva l’annuncio, affare fatto

Il ritorno diinA: tutto, èto ancheproprio in questa ore che riguarda il talento macedone. Dopo aver lasciato Napoli,è voltato verso la Germania dove ha cominciato una nuova avventura con la maglia del Lipsia. I tifosi del Napoli ricordano con grande affetto quello che è stato l’apporto dell’ex numero 7 azzurro, al netto di quello che è stato un percorso che non è mai esploso del tutto all’ombra del Vesuvio.Si, perchè le qualità disono sempre state innegabile, così come è innegabile che il talento macedone poteva dare molto di più alla causa azzurra e che non è stato possibile per tutta unadi motivi. Le responsabilità del ragazzo si fermano al cospetto di tutta unadi motivi legati anche a quelle che sono state le direzioni tecniche che si sono susseguite nel corso dei suoi anni a Napoli.