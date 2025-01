Nerdpool.it - Daredevil: Born Again ufficialmente vietato ai minori di 18 anni nel Regno Unito

Leggi su Nerdpool.it

Il prossimo, la serie di Marvel Studios in arrivo su Disney+, ha ricevuto la classificazione d’età più severa possibile nel, confermando che si tratterà di un prodotto esclusivamente per adulti.Dopo il recente trailer, che ha rassicurato i fan sulla possibilità che la brutalità della serie originale Netflix non venisse attenuata, ora arriva la conferma ufficiale:ha ricevuto un rating 18+, a differenza delle previsioni che lo collocavano a un livello 16, come è accaduto per altre serie Marvel classificate TV-MA, come la più moderata Echo. Questo significa che sarà accessibile esclusivamente a un pubblico adulto.Per fare un confronto, solo The Punisher tra le serie Marvel su Netflix aveva ricevuto questa rigida classificazione.