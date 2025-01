Anteprima24.it - Bilancio di previsione, il sindaco Vernillo rassicura: “Le variazioni sono assolutamente legittime”

Tempo di lettura: 3 minutiLaè programmazione ma spesso le cose cambiano in corso d’opera. Così cilee ciò accade in tutte le amministrazioni comunali, quella di San Nicola Manfredi compresa. Così il primo cittadino del comune sannita rimarca la vicenda con un comunicato pubblicato sulle pagine social.“Ildi, come dice il nome, è uno strumento di programmazione politica, ha carattere autorizzatorio e di mero indirizzo. In caso di previsioni errate, maggiori o minori spese, maggiori o minori entrate o eventi che possano alterare gli equilibri diil legislatore, con l’art.175 del TUEL, ha previsto uno strumento semplicissimo: la variazione di. Che è quello che utilizziamo stamattina. Tale circostanza rappresenta un evento fisiologico e normale nella vita di un Ente, ancora di più quando come nel nostro caso, approvando meritoriamente ilcon largo anticipo, e soprattutto nei tempi previsti dalla legge nel momento dell approvazione fissati improrogabilmente al 31 dicembre.