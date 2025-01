Oasport.it - Biathlon, i fratelli Bø e il coraggio di scegliere la felicità. Il loro addio improvviso è un inno alla vita

Leggi su Oasport.it

e spiazzante, questi sono i connotati del ritiro di Johannes Bø, annunciato a sorpresa nel sabato della tappa di Ruhpolding. Ormai, è passata una decina di giorni da quel momento e in diversi non credevano che il norvegese facesse sul serio. Forse talmente colti in contropiede da quanto comunicato dallo scandinavo, da non capacitarsene e negarne l’.C’è chi, proprio, non era convinto del fatto che il fuoriclasse proveniente dai fiordi possa realmente appendere la carabina al chiodo a neppure 32 anni, soprattuttovigilia di una stagione olimpica. Si parla di semplici appassionati, ma anche di qualche addetto ai lavori. “Come è possibile che smetta proprio ora?” dicevano. Talmente anomalo ed ex abrupto, questo congedo, da generare un mare perplessità.Eppure, perché non bisognava credere alle parole di Johannes? In fin dei conti, se ha deciso durante le vacanze natalizie, significa che ha avuto parecchio tempo per ripensarci.