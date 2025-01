Quifinanza.it - Aumenti record per il cacao nel 2024, ma il prezzo è destinato ad aumentare

Nelilè volato forse un po’ troppo in alto. Le quotazioni internazionali hanno preso il turbo, segnando un più 170% e portando ildella materia prima a un impressionante valore di 11.241 dollari. Per dare una rendicontazione, ha superato anche il Bitcoin.Questo aumento ha generato un effetto domino su un’intera gamma di prodotti alimentari, travolgendo il settore dolciario e trasformando anche il più semplice cioccolatino in un piccolo lusso quotidiano. Ogni morso, ormai, ha il retrogusto amaro dell’inflazione.nei dolci a base diI rincari delhanno colpito duramente il settore dolciario, con impatti che si sono fatti sentire soprattutto durante il periodo natalizio. I consumatori hanno dovuto fare i conti con prezzi in crescita per prodotti come panettoni farciti e torroni.