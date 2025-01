Amica.it - Ad Auschwitz tra i reali europei, Re Carlo non trattiene le lacrime

Leggi su Amica.it

C’era anche re, il 27 gennaio, adper commemorare l’80° anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista. Con lui tanti altri sovrani – da re Frederik di Danimarca a re Filippo del Belgio e a Guglielmo d’Olanda – principi e principesse, capi di Stato. Il monarca, il primo della Gran Bretagna a visitare-Birkenau, non è riuscito a trattenere ledi fronte al racconto dei sopravvissuti alla strage nazista. Difficile non farsi prendere dall’emozione nell’ascoltare le esperienze di coloro che, quando erano ancora bambini, vissero un incubo impossibile da dimenticare.Ledi readParticolarmente toccante è stato il momento in cui re, con gli altri dignitari, ha posato una candela su un carro vuoto utilizzato per la deportazione degli ebrei.