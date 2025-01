Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-01-2025 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sul indagine per genocidio ghazal papà poteva risparmiarselo alcuni interventi sono stati sbagliati e credo sia necessario avere un atteggiamento più equilibrato nei confronti della questione mediorientale sono le parole del rabbino capo di Milano Alfonso arbib al termine del suo intervento presso la Sinagoga di Milano per il giorno della memoria dell’ultimo anno ha proseguito ci sono stati vari problemi un problema di empatia tutto da parte di vertici della Chiesa verso il treno anche verso gli ortaggi questo non vuol dire che non ne abbiano parlato non abbiano chiesto la liberazione dei rapiti nel mi aspettavo qualcosa di più ha detto il bambino il movimento palestinese hamas ti lascerà te lo assaggi italiani entro venerdì prossimo 31 gennaio altri tre saranno rilasciati i sabato primo febbraio ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Qatar mai ed altari di Frozen e te l’avrei confermata direttamente da me Il gruppo ha riferito infatti che rilascerà ardelli e ore altri due staggi prima di venerdì mentre altre tre persone saranno consegna L’indomani a gambe incrociate su tappeti istituzionali nel campo tendato del principe primo ministro dell’ Arabia Saudita Mohammed Bin Salman allestito in una zona desertica di al così si è svolto il bilaterale tra la presidenza del consiglio Giorgia Meloni e Bin Salman e inizialmente allargati alle delegazioni dopo la cerimonia di firma della dichiarazione congiunta sulla partnership strategiche l’incontro bilaterale C’è stato anche un pranzo di lavoro e ora la pagina sportiva partiamo dal tennis Australian Open sinner Walter 0 per il Momenti clou del match fai il bis di anni ha Rod Laver Arena così l’altra tesi non mette le mani sul testo la mamma della sua carriera in tedesco ha battuto 6-3 7-6 6-3 arrivano anche i complimenti di Giorgia Meloni di uno dei migliori tennisti di sempre Nicola per il calcio Lazio Fiorentina finisce 1 2 biancocelesti battute in casa e Viola più vicini alla Champions legge 104 vuole ad avvertire il fatto del Napoli vs1 2 per i giallorossi due rigori Milan Parma 3 a 2 e poi Napoli Juve 2 a 1 Como Atalanta 12 le prossime Venezia Verona e Genova Monza Ne parleremo per il momento al ci fermiamo qui in buon proseguimento di raccolta tutti voi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa