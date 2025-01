Juventusnews24.com - Todibo Juventus, si scalda l’affare: previsti contatti con il difensore! Si lavora per portarlo a Torino con questa formula

di RedazioneNews24, sicon il. Tutti gli aggiornamenti sul possibile colpo in difesaSecondo quanto riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Juve continuerà iconper convincere ildel West Ham a trasferirsi a. Siper un prestito.PAROLE – «colloqui diretti trae West Ham nelle prossime ore per Jean-Clair. Thiago Motta lo adora e vorrebbe che ilcentrale francese completasse la rosa di Juve . I bianconeri stannondo per un prestito».Leggi sunews24.com