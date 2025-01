Movieplayer.it - The Night Agent 2, Gabriel Basso: "La terza stagione? Sarà ancora più action!"

Leggi su Movieplayer.it

L'evoluzione del protagonista, il rapporto con Rose, gli stunt folli, le responsabilità e le somiglianze con Peter Parker. L'intervista al protagonista della serie Netflix. Dopo aver interpretato l'attuale vicepresidente americano, J.D. Vance, in Elegia Americana,resta su Netflix diventando quello che potremmo definire un "e di notte". Lo troviamo infatti in Thespy thriller in cui interpreta Peter Sutherland,e dell'FBI che, dopo aver sventato un attacco terroristico, è ora in forze alla Casa Bianca. In occasione dell'arrivo della seconda, già al primo posto in Top10, abbiamo incontratosu Zoom per parlare con lui dell'evoluzione del suo personaggio e delle nuove sfide che dovrà affrontare anche nella, già ordinata e attualmente in produzione.