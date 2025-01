Ilfattoquotidiano.it - Ramy Elgaml, tracce di cancellazione di un filmato sul telefono di un testimone

Dopo le testimonianze e le prime verifiche, c’è un dato certo e depositato agli atti dell’inchiesta per la morte di, il 19enne egiziano, in sella allo scooter guidato da un amico che si è schiantato contro un muretto in via Quaranta, a Milano dopo un lunghissimo inseguimento dei carabinieri. Ci sonodelladiche allo stato sarebbe irrecuperabile suldel ragazzo che si trovava sul marciapiede e avevaquanto stava accadendo. La, che era stata soltanto raccontata ma che aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati di alcuni militari dell’Arma, risulta dalla consulenza della Procura di Milano depositata oggi. Video girato al momento dello schianto della moto da unal quale i militari avrebbero, poi, intimato di cancellare.