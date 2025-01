Quotidiano.net - Porto di Ravenna, torna il segno più. Merci e navi in aumento

PER LA MOVIMENTAZIONE deldiilpiù nel 2024. Infatti, dopo i due anni record consecutivi del 2021 e 2022 e il calo del successivo 2023, ildiin positivo assestandosi a 25.503.131 tonnellate di merce complessiva (+ 0,16% rispetto allo scorso anno) anche se occorre registrate la difficile congiuntura dei container che conservano un significativonegativo. Complessivamente, il numero di toccate delleè stato pari a 2.571 con 38in più rispetto al 2023. E le prospettive per il 2025 – anno in cui avverrà anche il cambio al vertice dell’Autorità portuale in scadenza a gennaio - sono improntate ad un prudente ottimismo legato alla soluzione della crisi geopolitica che investe il canale di Suez e che induce molte imbarcazioni a circumgare l’Africa piuttosto che a entrare nel Mediterraneo.