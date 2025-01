.com - Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli si rinforza con il francese Leo Renaud

Il classe 1988ha giocato a lungo in Spagna al Bidasoa Irun, con presenze anche in Champions League: “Voglio aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo stagionale”, 27 gennaio 2025 – LeoDavid è un nuovo giocatore della. Il centrale, classe 1988, ha giocato per lo più in Francia e in Spagna nel corso della sua carriera, arrivando a calcare i palcoscenici prestigiosi della Champions League e dell’European League. “Saranno gli ultimi 5 mesi da giocatore – spiega – e ho deciso di aiutare lain questa seconda parte di stagione”. Chi è Leo: curriculum e caratteristicheLeoDavid, nato nel 1988 ad Amiens, in Francia, è cresciuto come pallamanista proprio nella sua città d’origine. Ha vestito anche le maglie di Thuir (Francia), Ciudad Encantada (Spagna), Bidasoa (Spagna), Istres (Francia), Caen (Francia), Buzau (Romania), Al Jazira (Arabia Saudita), Torrelavega (Spagna) e Sinfin (Spagna).