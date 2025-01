Sport.quotidiano.net - Ligue 1, il Psg pareggia ma va a +10 sul Marsiglia

Roma, 27 gennaio 2025 – Contro il Reims, il Paris Saint-Germain centra il quinto pareggio in campionato, ma mantiene salda la presa sulla1. I parigini, infatti, rimangono saldamente in testa, con ben dieci punti di vantaggio sull'Olympiquein seconda posizione. La squadra di De Zerbi perde il derby della Costa Azzurra e non solo non accorcia sul PSG, ma riapre i giochi per il secondo posto, dato che ora il Monaco dista tre lunghezze e il Nizza quattro. Ko del Lille contro il Racing Strasburgo, mentre il Lionecontro il Nantes. Le partite della diciannovesima giornata di1 Nell'anticipo di venerdì Auxerre e St.Etienne si dividono la posta in palio, con Hamed Junior Traorè che apre le marcature e Stassin chei conti al 45'. Il Monaco soffre ma ritrova la vittoria contro il Rennes e si porta a tre lunghezze dal secondo posto: nel 3-2 finale segnano Akiliouche, Biereth e Golovin per i monegaschi e Nagida e Gouiri per i rossoneri, che con questo ko scivolano in zona playout.