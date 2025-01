Ilrestodelcarlino.it - La solidarietà di Lepore ai giudici: "Giustizia, la riforma preoccupa"

"Voglio esprimere la miaai magistrati che hanno manifestato la lorozione per ladella". Sono le parole del sindaco Matteo, all’indomani della protesta contro il governo messa in atto da oltre cento magistrati fuori dalla sala Virgo Fidelis, dove era in corso l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Nel momento in cui ha fatto il suo ingresso nella sala il rappresentante del governo – l’inviato del Ministero Davide Galli -, i magistrati sono usciti, uno dopo l’altro, in silenzio, sul petto la coccardina tricolore e in mano, tenuta ben alta, la Costituzione. Una protesta compatta per esprimere il totale dissenso alladella, in particolare sui temi della separazione delle carriere e del sorteggio. "La nostra priorità dovrebbe essere il rafforzamento delle risorse e dei mezzi per garantire unapiù efficiente, vicinanza ai cittadini – dice–, non compromettere l’equilibrio e l’indipendenza della magistratura, minando il principio di un giudice terzo e imparziale".