Kaitlyn Dever avrà un ruolo da protagonista nel prossimo Godzilla e Kong

undanelAlla fine dello scorso anno abbiamo avuto la conferma che il seguito di– Il nuovo impero era ufficialmente in lavorazione, con lo scrittore Dave Callaham arruolato per scrivere la sceneggiatura del film senza titolo. Adam Wingard, che ha diretto Il nuovo impero e il precedente film del MonsterVersevs., era inizialmente destinato a tornare, ma alla fine ha lasciato il progetto in circostanze “amichevoli”, con Grant Sputore che lo ha sostituito poco dopo. Ora, Deadline riporta che ilfilm del MonsterVerse ha trovato la suain(The Last of Us, Nessuno ti salverà, La rivincita delle sfigate).Non ci sono dettagli su chi interpreterà la, ma il sito riporta che, mentresaranno ancora i protagonisti effettivi del film, la Legendary sta cercando di introdurre anche nuovi personaggi umani.