Thesocialpost.it - Inchiesta Beic a Milano: chiesti i domiciliari per Stefano Boeri e Cino Zucchi

Leggi su Thesocialpost.it

La Procura diha chiesto gli arrestiper. I due architetti sono al centro di un’indagine sulla realizzazione della, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, progettata per nascere nella zona di Porta Vittoria. Il progetto prevede una struttura imponente: 33.000 metri quadrati di archivi, sale di lettura e spazi culturali, con un costo di otto milioni di euro solo per la progettazione.Leggi anche Istanbul, il 14enne Mattia Minguzzi accoltellato in centro: ricoverato in condizioni graviLa gara d’appalto del 2022 ha sollevato dubbi. Una cordata legata aha vinto il bando, ma i due architetti sedevano nella commissione che doveva valutare le proposte. Secondo i pm, i rapporti tra i commissari e i vincitori non sono stati dichiarati.