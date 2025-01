Ilrestodelcarlino.it - Il tuo guardiano personale: Videocitofono EZVIZ CP7 con visione notturna e controllo smart

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La miglior tecnologia di sorveglianza di sempre, al prezzo più basso che mai: ilCP7 oggi è in promozione speciale a soli 160,99€ grazie al 23% di sconto Amazon e ad un ulteriore codice promozionale "CP7" da applicare per un altro 30% in meno. Esatto: questa offerta lampo, disponibile ancora per poche ore, ti permette di portare a casa tua in meno di 24h con Amazon Prime un prodotto di qualità superiore ad un prezzo che difficilmente si ripeterà. Dagli originali 300€ di listino a soli 160,99€, non puoi dormirci sopra! Compralo oggi al miglior prezzocompleto con RFID,da App e rilevamento h24 di ogni evento Inutile girarci intorno: per quanto concerne la sicurezza della propria casa (e della propria persona), i prodottisono i migliori sul mercato.