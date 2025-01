Lanazione.it - "È un ospedale importante"

VOLTERRAVisita a Volterra del presidente della Commissione per lo sviluppo delle aree interne del consiglio regionale della Toscana Marco Niccolai: prima nelle strutture sanitarie volterrane accompagnato dal sindaco Giacomo Santi, poi incontro al circolo PD di Volterra con il segretario Samuele Pazzagli e la segreteria. "Voglio ringraziare le operatrici e gli operatori dell’di Volterra e dell’Auxilium Vitae - afferma Niccolai dopo la visita - per la professionalità e l’impegno con cui svolgono il loro lavoro. La visita è stata molto utile per comprendere le peculiarità di questo presidio, in cui la presenza di un reparto di medicina e di posti di letto di cure intermedie, assieme all’attività chirurgica e ortopedica lo rendenon solo per il bacino di riferimento ma per tutta l’area vasta.