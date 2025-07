Un angelo di 14 anni ragazzino eroe salva una bimba tra le onde

trascinata a riva, dimostrando coraggio e prontezza d'animo in un momento di grande emergenza. La sua azzardata azione ha evitato il peggio, trasformandosi in un vero e proprio eroe tra le onde. Un gesto che ci ricorda quanto il cuore e il coraggio possano fare la differenza, anche nelle situazioni piĂą imprevedibili. Pietro ha dimostrato che l'eroismo nasce spesso dalla spontaneitĂ e dall'amore per gli altri.

Carrara, 6 luglio 2025 – Stava facendo il bagno tra il Messico e l’Artiglio a bordo del suo amato sup quando ha visto una ragazzina che rischiava di annegare dopo essere entrata in una corrente. E così Pietro Maggiani di 14 anni non ci ha pensato su e con rapiditĂ e fermezza l’ha raggiunta e soccorsa. La ragazza era a bordo di un gonfiabile a forma di cigno e non riusciva a ritornare a riva. Con non poca fatica fisica il quattordicenne l’ha raggiunta e ha cercato di metterla in sicurezza. Un gesto nobile vista la sua giovane etĂ che non è passato inosservato, e quando è uscito dall’acqua e stato accolto da uno scroscio di applausi. 🔗 Leggi su Lanazione.it