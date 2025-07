Afa da record il pronto soccorso è sotto pressione | aumentano gli accessi

L’ondata di caldo record sta mettendo a dura prova il pronto soccorso di Empoli, con un incremento del 232% negli accessi. Anziani e fasce vulnerabili manifestano sincopi, gastroenteriti e vertigini, mentre l’unità di emergenza si trova sotto pressione crescente. È fondamentale conoscere i segnali di allarme e adottare precauzioni per affrontare questa crisi climatica. Perché la salute non può essere messa in secondo piano, specie in queste settimane estreme.

Empoli, 6 luglio 2025 – Accusano sincopi, gastroenteriti, dispnea e vertigini. Sono soprattutto anziani (ma non solo) a chiedere aiuto: l'ondata di caldo anomalo che anche a Empoli, da settimane, non dà tregua sta mettendo a dura prova il pronto soccorso del San Giuseppe dove gli accessi sono aumentati in modo significativo. Nell'ultimo mese di giugno gli ingressi al reparto di viale Boccaccio hanno subìto un aumento medio di 9 pazienti rispetto alla media giornaliera dei primi mesi del 2025. Da gennaio al 31 maggio di quest'anno la media è stata infatti di 185 accessi giornalieri. A giugno il numero è cresciuto ed ha registrato una media di 194 accessi al giorno, con picchi di 250.

