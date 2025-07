Ucciso con una fucilata il cugino di Mohamed accusato di omicidio si difende | Ero con mia moglie fuori dal Lodigiano

Un drammatico episodio scuote Villanova del Sillaro: Mohamed Aziz, 36enne marocchino, rimane in cella dopo aver ucciso con una fucilata il cugino di Mohamed, accusato di omicidio. La vicenda si dipana tra tensioni e misteri, lasciando aperte domande sulla spirale di violenza che ha sconvolto questa tranquilla comunitĂ .

Villanova del Sillaro (Lodi) – Resta in cella Mohamed Aziz, il 36enne originario del Marocco che, mercoledì pomeriggio, accompagnato dal suo avvocato, si era presentato spontaneamente in Procura a Lodi dopo che il giorno precedente gli era stato notificato il decreto di fermo per la morte di Mohamed Kaoukeb Raji, il 21enne, anch’egli di nazionalitĂ marocchina, il cui corpo è stato rinvenuto senza vita sabato pomeriggio nelle campagne tra Pieve Fissiraga, Massalengo e Villanova del Sillaro. Al 36enne vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dall’uso di arma da sparo e dalle circostanze di tempo e di luogo, oltre che per i reati di detenzione e porto di arma da fuoco, proprio quella utilizzata secondo l’accusa per uccidere il connazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

