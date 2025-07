Scomparsi la madre di Angela Celentano | Mia figlia rapita sul Monte Faito e la camera dei regali Mai smesso di pensare che la ritroveremo

Da quasi trent’anni, Maria Staiano non perde mai la speranza di ritrovare Angela Celentano, scomparsa sul monte Faito. Tra false piste, contraddizioni e testimoni, il suo cuore rimane saldo nella ferma convinzione che un giorno la verità emergerà. La vicenda di una madre determinata, eternamente alla ricerca di risposte, continua a motivare ogni passo verso una possibile svolta. E, nonostante tutto, c’è ancora una luce di speranza che brilla...

Vico Equense (Napoli), 6 luglio 2025 – La scomparsa di Angela Celentano, sua figlia, e i testimoni che hanno affollato questi quasi 30 anni di ricerche. C'è qualcuno che l'abbia colpita? Una segnalazione che consideri più attendibile? "In realtà no. Cose dette, smentite, corrette. Le contraddizioni di Luca e Renato? Erano poco più che bambini.". Maria Staiano risponde al telefono dalla casa di Vico Equense (Napoli). Nella vita di questa famiglia c'è un prima e un dopo. Dal 10 agosto 1996, quando la sua piccola di 3 anni è scomparsa sul Monte Faito – "rapita per un'adozione illegale", non ha dubbi – con il marito Catello non ha mai smesso di cercarla.