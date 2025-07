Presunta violenza su una ragazzina | indagini nella comunità sentiti alcuni testimoni

Svolta nelle indagini sulla presunta violenza ai danni di una ragazzina di 15 anni in provincia di Grosseto. Il nucleo investigativo dei carabinieri, su mandato della Procura dei minori di Firenze, sta ascoltando testimoni e ricostruendo un episodio che ha sconvolto la comunità . La vicenda, ancora tutta da chiarire, desta grande attenzione e preoccupazione. Restate aggiornati per scoprire come si evolverà questa delicata situazione.

Grosseto, 6 luglio 2025 – Indagini a tappeto da parte del nucleo investigativo dei carabinieri sulla presunta violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 15 anni, che vive in una comunità terapeutica per ragazzi svantaggiati, in provincia di Grosseto. I militari, su richiesta della Procura dei minori di Firenze, stanno ascoltando alcuni testimoni che potrebbero essere a conoscenza della vicenda. Sembra infatti che il ragazzino accusato, la mattina dopo la violenza, si sia vantato con gli altri ospiti. Va avanti anche l'inchiesta della Procura grossetana che ha iscritto nel registro degli indagati tre persone (l'educatrice e i due responsabili della struttura) con l'accusa di mancata comunicazione alle autorità .

