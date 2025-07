Nuovo wolverine negli x-men | il supereroe pronto a indossare il mantello

Il mondo dei fumetti Marvel si prepara a vivere un nuovo capitolo epico con l’arrivo di Uncanny X-Men #20, in uscita il 3 settembre 2025. Questa volta, il giovane mutante Ransom promette di rivoluzionare la saga degli X-Men, affiancandosi a icone come Wolverine. La collaborazione tra Ransom e uno dei membri più iconici del team apre le porte a sviluppi sorprendenti e nuove sfide, lasciando i fan con il fiato sospeso.

Il mondo dei fumetti Marvel si appresta a vivere un nuovo capitolo di grande rilevanza con l'uscita di Uncanny X-Men #20, prevista per il 3 settembre 2025. In questa nuova avventura, la presenza di un giovane mutante, conosciuto con il nome in codice Ransom, segna un passo importante nel percorso di affermazione e sviluppo del personaggio all'interno della saga degli X-Men. La collaborazione tra Ransom e uno dei più iconici membri del team, Wolverine, promette di portare a una narrazione ricca di azione e approfondimenti sui poteri e sulla personalità del nuovo eroe. Di seguito, vengono analizzati i dettagli principali riguardanti questa imminente uscita, le dinamiche tra i personaggi coinvolti e le implicazioni future per la serie.