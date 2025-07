Sos per l’habitat marino | Il caldo mette a rischio le foreste di gorgonie

Il caldo estivo sta minacciando le fragile foreste di gorgonie che popolano il nostro tratto di mare, vitali per la biodiversità e l’equilibrio dell’ecosistema marino. Dalla Spezia alle Cinque Terre, queste meraviglie nascoste sono più vulnerabili che mai agli effetti del riscaldamento globale. È ora di agire per proteggere questi tesori nascosti, prima che siano irrimediabilmente compromessi. La salvaguardia delle nostre acque dipende anche dalla consapevolezza di ciascuno di noi.

La Spezia, 6 luglio 2025 – In fondo al mare una foresta ricca di vita messa a rischio dalle ondate di calore che negli ultimi 20 anni hanno colpito anche la nostra provincia. Dal Tino alle Cinque Terre passando per la Palmaria, i fondali sono ricchi di gorgonie habitat naturale per infinite forme di vita marina tanto affascinanti quanto delicate: le prime a pagare dazio quando la temperatura del mare sale al di sopra del livello di guardia. Nell’estate del 2003 (una delle più calde di sempre) nel giro di due settimane sono morte tutte le gorgonie al Tinetto, come ricorda Lorenzo Bramanti, 52 anni, ricercatore del Cnr francese, originario di Massa e spezzino d’adozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it