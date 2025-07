Pastorello | Bonny nuovo giocatore dell’Inter | stella nascente!

L’Inter accoglie una stella emergente: Ange-Yoan Bonny, nuovo talento nel settore offensivo. Con l’esperienza di Federico Pastorello, agente noto e stimato, la trattativa si è conclusa con successo, segnando un importante passo per i nerazzurri. Dopo lunghe negoziazioni, Bonny passa dal Parma a Milano, portando entusiasmo e nuove speranze. La trattativa è ufficialmente chiusa: il futuro dell’attaccante promette scintille!

TRATTATIVA CONCLUSA! – Ange-Yoan Bonny è finalmente un calciatore dell' Inter. Il club nerazzurro ha chiuso la trattativa con il Parma a 23 milioni di euro più bonus per arrivare a 26. Con l'attaccante l'accordo c'era da tempo e il suo agente è Federico Pastorello. Il procuratore si è espresso sull'operazione sui propri canali social: «Siamo orgogliosi di annunciare questo grande accordo: Ange-Yoan Bonny diventa un nuovo giocatore dell'Inter per cinque anni.

Nella foto, da sinistra: Federico Pastorello (agente), Ange-Yoan Bonny (giocatore), probabilmente il figlio di Pastorello (Leonardo), e Dario Baccin (vicedirettore sportivo dell'Inter). Congratulazioni per il trasferimento! - X Vai su X

Gianni Visnadi: "L’Inter ha in squadra un giocatore che ha 2 anni in meno e che, per me, è già più forte di Bonny. Sto parlando di Pio Esposito, che dovrebbe fare il terzo attaccante. Poi completerei il reparto con Sebastiano, che ha fatto più gol di Bonny". Vai su Facebook

