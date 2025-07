Prende forma la Comunità energetica Peccioli | Bollette ridotte con il fotovoltaico

Prende vita la Comunità Energetica Peccioli, un progetto che promette di rivoluzionare il modo di consumare energia, riducendo le bollette e promuovendo la sostenibilità. Dal 2023, questa iniziativa pionieristica, nata dall’impegno del Comune e dei cittadini, avanza verso l’autonomia energetica, unendo innovazione e solidarietà locale. Con la consegna dei lavori per la prima infrastruttura, Peccioli si avvicina sempre più a un futuro più verde e autosufficiente.

Peccioli (Pisa), 6 luglio 2025 – Prende forma la Comunità energetica Peccioli. Sono stati ufficialmente consegnati i lavori, per la costruzione della prima infrastruttura. Tutto ha avuto inizio a luglio del 2023. Ed è la prima associazione formatasi in Italia, in seguito della delibera del Comune di Peccioli del febbraio precedente, con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia energetica. Tenuto conto che Peccioli produce già, oggi, più del doppio del fabbisogno energetico dell’intera popolazione. Ora, dopo un percorso fatto di incontri, programmazione, valutazioni tecniche e passaggi in giunta e nel consiglio, sono partiti i lavori per la realizzazione del primo impianto fotovoltaico. 🔗 Leggi su Lanazione.it