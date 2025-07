Fibromi la tecnica rivoluzionaria | Zero cicatrici sul corpo e riduzione del dolore

Scopri la rivoluzione nel trattamento dei fibromi uterini: una tecnica innovativa di miolisi a radiofrequenza che elimina i fibromi senza cicatrici e con dolore ridotto. A Pisa, il 6 luglio 2025, l'Azienda ospedaliero-universitaria si distingue come uno dei centri italiani all’avanguardia, offrendo un percorso di cura rapido e meno invasivo. Una soluzione efficace che sta cambiando per sempre il modo di affrontare questo problema, restituendo alle donne benessere e sicurezza.

Pisa, 6 luglio 2025 – Nessun intervento chirurgico, una procedura veloce in day surgery e il fibroma “muore”. E’ la nuova tecnica di miolisi a radiofrequenza, un trattamento ultramininvasivo per i fibromi uterini, di cui l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana è uno dei centri italiani in prima linea, grazie alla sinergia tra Andrea Panattoni, lo specialista che effettua la nuova procedura e Tommaso Simoncini, direttore dell’unitĂ operativa Ostetricia e ginecologia 1, che ne spiega i vantaggi. Professore, ci spieghi come funziona questa tecnica. “Si tratta di una procedura che consente di distruggere i fibromi uterini tramite una sonda che emette energia termica, riducendone il volume e i sintomi correlati, permettendo di evitare interventi chirurgici tradizionali che praticano incisioni sull’addome. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fibromi, la tecnica rivoluzionaria: “Zero cicatrici sul corpo e riduzione del dolore”

In questa notizia si parla di: tecnica - fibromi - rivoluzionaria - zero

Fibromi, a Lecco una tecnica rivoluzionaria per toglierli senza bisturi: la miolisi a radiofrequenza - Il Giorno - Fibromi, a Lecco una tecnica rivoluzionaria per toglierli senza bisturi: la miolisi a radiofrequenza All'ospedale Alessandro Manzoni una nuova tecnica per rimuovere i tumori benigni dell'utero. Scrive ilgiorno.it

Fibromi, a Lecco una tecnica rivoluzionaria per toglierli senza bisturi: la miolisi a radiofrequenza - MSN - Fibromi, a Lecco una tecnica rivoluzionaria per toglierli senza bisturi: la miolisi a radiofrequenza. msn.com scrive