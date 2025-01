Ilfattoquotidiano.it - Conte contro Meloni: “Racconta frottole a reti unificate, non prenda per il cuneo i cittadini. Facciamo scendere i titoli di coda sul governo”

“Abbiamo una presidente del Consiglio che cidelle, a, con una buona parte, con qualche lodevole eccezione, del sistema mediatico”. Così Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, in una diretta sui suoi canali social, attaccando la presidente del Consiglio e suggerendo di “fardidi questo film di fantascienza di chi è il”.ha attaccato in primis il blocco navale sbandierato dal: “Siamo in questi primi giorni del 2025 a +135% di sbarchi, sono arrivati 3074 migrantii 1305 del gennaio dell’anno scorso, e questo nonostante lo spot da quasi un miliardo di euro che il nostroha girato in Albania, stanno fallendo laddove hanno preso in giro gli italiani e dicono che hanno una soluzione”.