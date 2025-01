Che cos’è DeepSeek l’app di AI cinese che fa tremare Wall Street

Leggi su Open.online

Si apre coi brividi la settimana di scambi a. A pesare sui mercati è il trend di vendite sui titoli tecnologici, in primis quello di Nvidia, il colosso americano dei chip. A meno di un’ora dall’apertura della seduta il titolo già cedeva il 13%, bruciando 465 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato: questo lunedì potrebbe segnare il peggior passivo giornaliero della sua storia. Ma cosa turba tanto gli investitori? La risposta va cercata dalla parte opposto del Pacifico, in Cina. Da qualche giorno un’app sin qui sconosciuta fuori dal circuito degli addetti ai lavori,, è diventata la più scaricata sulStore non solo in Cina, ma pure negli Usa. Cosa offre? Servizi basati sull’intelligenza artificiale come la scrittura assistita fornita da ChatGPT. Tutto gratis e open source.