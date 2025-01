Lapresse.it - Banche: Ue, Mps può intraprendere operazioni che ritiene opportune

Bruxelles, 27 gen. (LaPresse) – “A seguito della cessione della maggior parte della partecipazione italiana in MPS che ha portato alla perdita del controllo sulla banca, MPS non è più vincolata dal suo impegno ai sensi della decisione sugli aiuti di Stato di astenersi dalle acquisizioni, il che le consente dile azioni aziendali che riterrà appropriate per perseguire i propri interessi commerciali”. Lo riferisce una portavoce della Commissione europea, interpellata sulla scalata di Mps su Mediobanca.