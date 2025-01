Sport.quotidiano.net - B interregionale. Per la Re-Basket 2000 il kappao arriva in volata. Mercoledì già in campo

RE-66SANGIORGESE69 RE-REGGIO EMILIA: Stellato 4, Frediani, Alberione 20, Pedrazzi, Paparella, Porfilio 13, Longagnani 5, Obayagbona ne, Jovanovic 9, Lusetti 4, Codeluppi 9, Digno 2. All. Baroni. SANGIORGESE LEGNANO: Testa 13, Tosetti 3, Costa 3, Ardemagni ne, Frontini 5, Venier 13, Sonzogni ne, Giarelli 14, Gozo 3, Picarelli 8, Nikoci 7. All. Di Gregorio. Arbitri: Cantarini di Cremona e Sabatino di Piacenza.Parziali: 17-16, 35-38, 50-52. Stop inper la Re-(14), sconfitta al PalaBigi dalla Sangiorgese (26), seconda forza del campionato di Serie B. In via Guasco va in scena una contesa equilibrata, dove Alberione tiene sempre in scia i padroni di casa, ma i lombardi sembrano avere lo sprint giusto nel finale quando toccano le 8 lunghezze di vantaggio.