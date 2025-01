Lapresse.it - Ascolti Tv: Affari Tuoi 6.4 mln, Mina Settembre 4.5 mln, Fazio 2 mln

Nella serata tv di ieri, domenica 26 gennaio 2025, su Rai1 ‘’ 6.425.000 spettatori (30.9%). Su Canale 5 ‘Paperissima Sprint’ 2.603.000 telespettatori, share 12,51%. In prima serata su Rai1 ‘3‘ ha ottenuto in media 4.470.000 spettatori pari al 24.6% di share (nella prima puntata 4.695.000 telespettatori, share del 23,50%, e nella seconda, in seconda serata, 4.240.000, 26,06%). Su Canale5 la dizi turca ‘Tradimento’ 2.088.000 spettatori con share del 12.8%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1.618.000 spettatori con il 7.9%, nella presentazione dalle 20:15 alle 21:15, 1.935.000 spettatori con il 9.5% dalle 21:15 alle 22:32, e 866.000 spettatori con il 7.3% nella parte con il sottotitolo Il Tavolo rilevata dalle 22:34 alle 0.52 (L’importante è finire: 368.000 – 7.3%). Su Rai3, ‘Report’ 1.