Venerdì al Del Duca arriva il Carpi. All'andata finì 2-2

L’ennesimo scossone in casa bianconera proietterà il Picchio verso la settimana infuocata che condurrà la squadra al prossimo delicatissimo appuntamento in programma. Quello cheprossimo, con fischio d’avvio previsto alle 20.30, al Delvedrà l’arrivo del. Gli emiliani nella giornata di ieri in classifica sono riusciti a sorpassare proprio l’Ascoli con il successo di misura ottenuto per 1-0 contro la Spal. La rete vincente è stata quella siglata da Contiliano nel corso del primo tempo. Il match d’andata terminò 2-2 al Cabassi. Sul rettangolo verde i bianconeri seppero rispondere, grazie a Cozzoli e Corazza, ai due vantaggi trovati dai padroni di casa con Forapani e Zagnoni. Nelle ore successive poi il club di corso Vittorio Emanuele decise di esonerare l’allora tecnico Massimo Carrera.