Lanazione.it - ’Uomini da poco’. Due cari amici e un presunto omicidio

Due. Un caso di. Questo pomeriggio (ore 17,30), al Brillante Nuovo Teatro Lippi di Firenze, il Teatro dell’Elce porta in scena lo spettacolodadi Hans Petter Blad, per la regia di Marco Di Costanzo, con Domenico Cucinotta e Stefano Parigi. La trama: Thomas è uno scrittore e un marito esemplare, finché una sera si rende responsabile dell’di una ragazza. In cerca d’ aiuto, si rivolge all’amico Gregers, un avvocato rampante, il cui passatempo preferito è attaccare briga nei luoghi pubblici per farsi picchiare. Dall’idea di normalità che sembrava incarnare, Thomas si vede scaraventato nella schiera di assassini e stupratori che Gregers difende in aula e per cui l’avvocato prova una malcelata ammirazione. I duesi recano nell’appartamento di Thomas per accertare la dinamica dell’accaduto, ma il corpo della ragazza è scomparso.