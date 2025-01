Ilrestodelcarlino.it - Sant’Orso cede nella tana del Moie

2 s.orso 1VALLESINA: Panfoli, Serantoni, Cameruccio, Carboni (43’ st Balducci), Gregorini, Marini, Nardone (25’ Sassaroli), Mosca (30’ st Nacciarriti), Pieralisi, Paolucci, Pierpaoli (25’ st Costantini). All. Rossi S. ORSO: Fiorelli, Scarlatti, Rovinelli, Donini (10’ st Saurro), Ferri (5’ st Lepore), Fon, Bastianoni, Mattioli, Donati (32’ st Tanfani), Luchetti (35’ st Muaratori), Grandicelli. All. Cicerchia Arbitro: Gioacchini di Ancona Reti: 2’ st Nardone, 3’ st Donati, 30’ SassaroliVALLESINA Finisce 2-1 per i ragazzi di mister Rossi che, dimostrando tenacia e abnegazione, hanno portato a casa i tre punti. Primo tempo molto tattico dove le squadre non affondano mai realmente il colpo, preferendo studiarsi. Tutt’altra storiaseconda frazione: il, infatti, sblocca la gara al 2’ con Nardone che piazza la palla dove il portiere non può arrivare.